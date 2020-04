Gotham-„Auferstehung“ in Rose Hill

Man braucht kein Architektur-Kenner zu sein, um ein Bild vor Augen zu haben, wenn es um Art déco in New York geht. Schließlich inspirierten Bauwerke wie das in den 1930er Jahren erbaute Rockefeller Center die Zeichner legendärer Comic-Serien. Jetzt erlebt der „Gotham City“-Stil in Form des neuen „Rose Hill“-Wohnturms der Rockefeller Group ein glitzerndes Revival. Und „Batman“ hätte wohl seine Freude an diesem gar nicht „düsteren“ Wolkenkratzer. Denn mit dem, vom Architekturbüro CetraRuddy designten Komplex feiert die Art déco Ära ein glamouröses Comeback.

Gotham Ästhetik, modern ins Jetzt geholt

Das 45-stöckige Gebäudein Manhattans 30 East 29th Street soll noch heuer fertiggestellt werden. Dass hier etwas Besonderes entsteht, verrieten Renderings jedoch schon lang bevor der183-Meter-Turm seine volle Höhe erreichte: Das Hochhaus brilliert durchperfekte Kombination von klassischer „Gotham“-Ästhetik und aktuellem New Yorker Lebensstil. Elegante Art déco Architektur bestimmt sowohl sein Äußeres als auch sein Innenleben. Und beides stammt aus den bewährten Händen der CetraRuddy-Architekten.