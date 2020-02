Eine Frage der Perspektive

Bangkok hatte schon bisher eine der spektakulärsten Skylines weltweit und ist in Sachen Modernität so mancher europäischen Metropole weit voraus. Das anstehende Immobilien-Event des Jahres, die MIPIM, ruft ein Mal mehr den MahaNakhon Tower in Bangkok in Erinnerung. Das vom Büro Ole Scheeren entworfene Hochhaus ist auf der Liste der Finalisten für die diesjährigen Awards in der Kategorie „Best mixed-use development“ (Mehrzweckgebäude).