Büro im Kornfeld

Die Kubatur der Büros ist variabel und wird durch die jeweilige Größe der ISO-genormten Frachtbehälter aus Stahl bestimmt. Eine Box, sie trägt den Namen Cowes, steht zwischen Maisfeldern in der Ortschaft Westouter, nahe der französischen Grenze. Die andere heißt Colok und steht in einem Garten in der ostflandrischen Stadt Lokeren. „Die beiden Büros sind ähnlich, aber doch unterschiedlich. Sie sind als Diptychon gedacht“, erklärt Temmerman.

Das unsichtbare Büro

Das Atelierbüro Cowes ist rundum von sattem Grün und einer hügeligen Landschaft umgeben. „Auf diesem schönen Grundstück wollten wir einen Arbeitsraum schaffen, der so wenig wie möglich in die umgebende Landschaft eingreift“, so der Architekt. Der Container wurde an der Außenfassade mit Spiegeln verkleidet und reflektiert so die umliegenden Felder und Hügel. Sowohl drinnen als auch draußen sollte nichts von der Arbeit und der Umgebung ablenken.