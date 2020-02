Das siegreiche „Olympic House“

Vom „besten Office-Zukunftsprojekt“ und „besten nicht-öffentlichen Geschäftsgebäude“ bis zu Top-Zertifikaten für Nachhaltigkeit. Jetzt winkt dem „Olympic House“ obendrein ein MIPIM-Award.

Der „internationale Olympia-Tag“ erlaube es jedes Jahr, die olympische Bewegung zu feiern und zu vereinen, betonte IOC-Präsident Thomas Bach anlässlich der Eröffnung des neuen „Olympic House“ am 23.Juni 2019 in Lausanne. Zugleich zelebrierte man den 125. Jahrestag der Gründung des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC). Und es kam zu einer überaus praktischen „Vereinigung“: Durch den Neubau des IOC-Hauptquartiers konnten die über 500 Mitarbeiter der Organisation unter ein gemeinsames Dach ziehen. Statt, wie bisher, in vier getrennten Gebäuden in der Stadt, logieren sie alle nun im neuen Haus am Genfer See. In einem eleganten Kunstwerk, das Auszeichnungen sammelt wie kaum ein anderer Bürokomplex.

Baulich umgesetzte Philosophie

Das „Olympic House“ solle, so Architekt Jan Ammundsen vom dänischen Büro 3XN, „die Offenheit des IOC als Organisation“ repräsentieren. Als Basis und Inspiration für das Design habe man die olympische Bewegung und deren Werte herangezogen, schildert das Architekten-Team. Man habe sich zum Ziel gesetzt, deren fünf wichtigste Grundsätze baulich umzusetzen: Bewegung, Transparenz, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit.