Bloombergs Hauptquartier: Das grünste Büro der Welt?

Fangen wir beim Überraschendsten an: In der Regel werden gerade in den teuren urbanen Gebieten der Großstädte dieser Welt alle Register gezogen, um möglichst viel der zur Verfügung stehenden Fläche möglichst hoch und tief zu verbauen. Nur so lässt sich der Preis eines richtig teuren Grundstücks am Ende gewinnbringend vermarkten.

Doch Bloomberg wies seine Architekten stattdessen an, die 1,3 Hektar – superzentral nahe der Themse zwischen Bank of England und St. Paul’s Church gelegen – eben nicht mit dem rechtlich möglichen Maximum zu überbauen!

Bloombergs Vertrauensbeweis

Vielmehr war es ihm wichtig, Raum für drei neue öffentliche Plätze samt Fußgängerzone zu schaffen. Außerdem achtete man darauf, die Ausblicke der umgebenden Häuser nicht zu sehr zu beinträchtigen und baute lieber niedriger als gar zu hoch.

Weiters wählte man als vorherrschenden Baustoff verhältnismäßig unaufregenden Sandstein. Man wolle so den umliegenden Gebäuden sozusagen die Ehre zu erweisen und sich nicht zwanghaft in den Vordergrund drängen.

Diese Vorgehensweise überraschte Londons Bürgermeister Sadiq Khan übrigens so sehr, dass er sie offiziell als einen „erfreulichen Vertrauensbeweis“ bezeichnete.

Ausgetobt wird drinnen!

Im Inneren des zehn geschoßigen Objekts durften sich die Architekten jedoch dann wahrlich austoben: Schon beim Betreten des Headquarters wird man optisch von einer Art Wirbelwind erfasst. Der so genannte „Vortex“ ist ein zweigeschoßiger Raum, der aus dem Zusammenspiel zweier geneigter und gleichzeitig geschwungener Holzschalen eine besondere Dynamik entstehen lässt.

„Diese symbolisiert die Energie des Unternehmens“, heißt es in der offiziellen Pressemeldung. Außerdem finden die Einzelteile am Ende zu einem Auge zusammen – dem so genannten „Okulus“. Auf diese Weise wird der Blick ganz bewusst auf ein dort verankertes und silbrig schimmerndes Objekt gerichtet: Das Kunstwerk „Keine Zukunft ohne Vergangenheit“ von Olafur Eliasson.