Ein Hochhaus legt sich „quer“

Die Moskauer „Badaevskiy“ war eine der ältesten Brauereien Russlands. Seit ihrer Schließung in den 2000er Jahren dämmerten die meisten der historischen Gebäude verlassen vor sich hin. Abgesehen von jenen, in denen sich private Betreiber mit Geschäften und Lokalen um Erhaltung bemühten. Jetzt wird das sechs Hektar große Fabrikgelände in einen modernen neuen Stadtteil verwandelt. Das Konzept dazu stammt vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron. Und es sieht einen beeindruckenden Neubau vor, der wie ein horizontales Hochhaus quer über revitalisierten Gebäuden „schwebt“.

Preisgekrönter Entwurf

Herzog & de Meurons Entwurf wurde im Dezember 2019 beim World Architecture Festival in Amsterdam mit einem Award ausgezeichnet. Die Jury bezeichnete das Projekt als kluges Beispiel für „kritische Erhaltung“. Es sei eine „mutige Gegenüberstellung von Altem und Neuem, die den Einsatz von Pilotis im städtischen Raum neu interpretiert“. Auch die Jury der MIPIM Awards, die im März 2020 in Cannes vergeben werden, zeigte sich beeindruckt: Das Projekt zur Revitalisierung der Badaevskiy Brauerei ist einer der Finalisten in der Kategorie „Best Futura Mega Project“.