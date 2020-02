Designer-Bunker für Louvre-Kunst

Arbeitsraum für Experten

Von den rund 18.500 Quadratmetern Nutzfläche sind 9.600 für die tatsächliche Lagerung von Werken und Arbeiten sowie 1.700 Quadratmeter für Studien- und Konservierungsmaßnahmen reserviert. Es wurde von den britischen Architekten Rogers Stirk Harbor + Partners in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten von Français Mutabilis Paysage, dem technischen Beratungsunternehmen Egis Bâtiment Nord, dem Umweltberatungsunternehmen Indigo SAS und Wirtschaftswissenschaftlern gebaut.

Das Zentrum ist nicht nur ein Lagerraumsondern auch ein Arbeitsraum für Museumsexperten, Restauratoren,Fotografen, Forscher und Akademiker. Es wird auch ein Fotostudio,Räume für Workshops zum Thema Konservierungsbehandlungen,Besprechungs- und Beratungsräume beherbergen. Darüber hinaus kanndas Louvre Conservation Centre nach internationalem Recht Kunstwerkeaus in bewaffnete Konflikte verwickelten Ländern zur vorübergehendenLagerung unterbringen.

Standort Liévin

Wo befindet sich denn nun dieser für den Louvre beziehungsweise für seine Kunstwerke so wichtige Ort? Ausgewählt wurde die Gemeinde Liévin im Département Pas-de-Calais, in Nordfrankreich. Der „Kunst-Bunker“ befindet sich damit in der Nähe des Musée du Louvre-Lens, der 2012 eröffneten Dépendance. Mit dem TGV benötigt man von Paris aus lediglich eine Stunde und zehn Minuten.

Den lokalen Behörden war es bereits seit Längerem ein Anliegen, dieses ehemalige Bergbaubecken weiterzuentwickeln und zu revitalisieren. Mit dem Museum in Lens und dem neuen Naturschutzzentrum leistet der Louvre einen Beitrag zu diesen Bemühungen.

60 Millionen Euro-Budget

Das Gesamtbudget für das Projekt beläuft sich auf 60 Millionen Euro (ohne Liegenschaftskosten), 42 Millionen davon sind für den Bau bestimmt. Viele Akteure haben ihre Ressourcen mobilisiert, um sich an der Finanzierung des Gebäudes zu beteiligen. Diverse Träger unterstützen das Projekt finanziell. Das Stadtgebiet Lens-Liévin trug unter anderem in Form von Vorstudien bei und stellte dem Staat das Grundstück um einen symbolischen Euro zur Verfügung.

Die Betriebskosten des Zentrums werden vollständig durch den Louvre gedeckt, und speisen sich teils aus den Zinsen aus dem Louvre-Stiftungsfonds. Das Projekt wird zudem von der Europäischen Union über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.

