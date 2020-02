In Stein gemeißelt

"Angesichts der visuellen Komplexität der Felsen vonMada'in Saleh war es unerlässlich, einfache Flächen und Würfel zu verwenden, umein visuelles Gleichgewicht zu erreichen", erklärt er heute. Doch bevor erdiesen Schritt gehen konnte, musste zuvor der perfekte Felsen gefunden werden.

Felsen aus der Trickkiste

Doch weil sich dieses Unterfangen als nahezu unmöglich entpuppte, griff Kandalgaonkar in die Trickkiste: Er baute sich mittels eigener 3D-Software den Felsen eben selbst! "Das war für sich schon ein bildhauerischer Prozess“, schmunzelt er rückblickend und führt weiter aus: „Später, als ich das Haus in seinen digitalen Fels einbaute, versuchte ich, die visuelle Wirkung auf Augenhöhe so gering wie möglich zu halten.“ Erst wenn man das Objekt aus der Vogelperspektive betrachtet, sollte sich das wahre Ausmaß des Eingriffs in den Felsen offenbaren.