Das schöne „Herz“ von Amaravati

Dass sich das britische Architekturbüro Foster + Partners darauf versteht, am Puls von Zeit und Ort zu planen, ist bekannt. Sei es das Design von inzwischen mehr als zehn spektakulären Apple Stores in aller Welt, der Flex-Office Bürokomplex „ICÔNE“ in Luxemburg oder der New Yorker Wolkenkratzer „425 Park Avenue“ mit Öko-Siegel: Das 1967 von Norman Foster gegründete Studio genießt international höchstes Ansehen. Umweltschutz und Lebensqualität stehen ganz oben auf der Agenda des mehrfach preisgekrönten Teams.

Vorbild-Stadt Amaravati

Mit dem Masterplan für den beeindruckenden Regierungskomplex kommt Amaravati dem Ziel, zukunftsorientiertes Vorbild für andere indische Städte zu werden, näher. Zudem bereichert das neue „Herz“, das Foster + Partners konzipiert haben, die junge Hauptstadt um architektonische Highlights. Um solche, die wohl ihrerseits auf viel mediales Interesse stoßen werden – in Indien und international.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Foster + Partners