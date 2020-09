Der Kohlenstofffänger vor New York

Dass sich das Objekt selbst möglichst nachhaltig erhält, ist freilich klar. Und so werden auf den 160 Stockwerken 36 Windturbinen verteilt Strom erzeugen. Außerdem sind große Fassadenteile als Photovoltaik-Flächen geplant – 7000 m2 nämlich. Besonders spektakulär allerdings sind die bewachsenen Außenbereiche. Das Gebäude wurde extra so konzipiert, dass möglichst viele Grünflächen etabliert werden können. Laut Architekten 1.600 Bäume und 24.500 m2 Pflanzenwände. Eben diese sind maßgeblich dafür gedacht, die New Yorker Luft zu reinigen. Deshalb auch die gewundene Architektur, die an die Mandragora-Wurzel erinnern soll und mehr Fläche für mehr Pflanzen generiert.