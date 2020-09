Wohnkapsel macht die Wüste wohnlich

Das Team, das die Idee zur ungewöhnlichen Wohnkapsel hatte, ist selbst alles andere als „gewöhnlich“. Denn Aidia Studio ist eine Plattform für experimentelles Design in Architektur, Städtebau, Fotografie und mehr. In Büros in London und Mexico City wird unkonventionell nach Lösungen gesucht.

Wüstenleben, neu gedacht

Was sich die Aidia-Gründer Natalia Wrzask und Rolando Rodriguez Leal nun für Abu Dhabi einfallen ließen, klingt ziemlich genial: Die Wohnkapsel „Oculus“ agiert wie ein lebender Organismus, der sich vor Widrigkeiten schützt. Ihre Außenhaut passt sich Tageszeit und Klima an, womit auch in der Wüste angenehmes Wohnen machbar wird.