Wenn der vertikale Wald wirklich erblüht

Bevor wir nun also laut rufen: Die grüne Meerstadt von Architekt Luca Curci ist noch viel grüner! Und die „Symbiotischen Türme von Dubai“ auch, sollten wir uns den Satz des für seine Seriosität bekannten Architekten genauer ansehen.

Er spricht davon, das aus aktueller Sicht maximal Machbare realisieren zu wollen. Und das ist eben nicht ein schönes Rendering, sondern ein echter Bau, in dem man auch wohnen können soll. Was bei den vorhin genannten Projekten wahrlich eher in den Sternen als auf dem Erdboden steht.

Was Covid-19 mit dem Urban Forest zu tun hat

Also, zurück zu Takadas Urban Forest. Aufgeladen wird dieser trotzdem mit der Covid-19-Pandemie und ihren vielleicht doch irgendwo positiven Auswirkungen. So sagt Takada: „Nach Covid-19 denke ich, dass es eine großartige Gelegenheit ist, innezuhalten und umzudenken und nicht nur anzupassen, sondern das Paradigma von der industriellen zur natürlichen Lebensweise zu verändern.“