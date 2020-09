Entscheidung fürs Exilmuseum Berlin

Mandrups Entwurf wurde mit Unterstützung von Höhler & Partner, Topotek1 und Buro Happold entwickelt. Das neue Exilmuseum Berlin unterstreicht die Bedeutung des Askanischen Platzes als mahnenden Ort der Erinnerung. Denn dort, im umgebauten Deutschlandhaus, soll bald auch das Dokumentationszentrum der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung seine Pforten öffnen.

Ein Bauwerk mit Symbolkraft

Die für grandiose Projekte wie das Besucherzentrum „The Whale“ in Norwegen berühmte Architektin Dorte Mandrup will mit dem Exilmuseum Berlin einmal mehr ein Zeichen setzen. Dass sie mit ihren Konzepten mehr anstrebt als spektakuläre Bauten, hat sie mehrfach bewiesen. Zum Beispiel mit behutsam in bedrohte Natur gesetzten Werken wie dem Icefjord Centre in Grönland, das den Klimawandel thematisiert.