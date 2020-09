Frankreichs bezaubernde Nester

Konkret wurde ein Baumhauskonzept vorgestellt, das in den Wäldern rund um eines der Schlösser erwachsen soll. Viel mehr wird aber auch nicht verraten. Und so heißt es in der dazugehörigen Pressemeldung schlicht: „Inspiriert von den traumhaften Schlössern entwirft Studio Shanil ein Baumhausmodul mit dem Name ‚Bezaubernde Nester‘.“

Echte Vogelnester als Vorlage für bezaubernde Nester

Bei der Kreation hat sich, laut Statement, das Team einen Baum als Vorlage genommen, der von vielen Vögeln bewohnt wurde. So wie auch die einzelnen Vogelnester in jeweils unterschiedliche Richtungen weisen und in jeweils anderen Winkeln gebaut sind, sollen auch diese „Menschennester“ unterschiedlich ausgerichtet sein. So soll die natürliche Umgebung so gut wie möglich eingefangen und zugänglich gemacht werden.

Der Aspekt des modularen Designs bringt Vielseitigkeit in das Baumhaus und ermöglicht es, es in verschiedenen Kontexten zusammenzusetzen.

Die Architekten von Studio Shanil

Mit seinem Baumhausmodul "Bezaubernde Nester" will das Studio Shanil die bezaubernde Schönheit und Phantasie des Schlosses und des umliegenden Waldes unterstreichen", heißt es außerdem wenig präzise. Deshalb gleiche kein Nest wie ein Ei dem anderen. Das Dach des einen wird zur Terrasse, das andere lädt zu einer Kletterpartie in die Baumkronen ein und das nächst versteht sich als ruhiger Rückzugsort.

Zitat: „Der Aspekt des modularen Designs bringt Vielseitigkeit in das Baumhaus und ermöglicht es, es in verschiedenen Kontexten zusammenzusetzen.“

Tatsächlich ist das Baumhaus vielleicht eines der ersten und am meisten geteilten Archetypen der Architektur. Es referenziert auf den Schutzraum der Kindheit. Es ist der Hort, an dem man sich als Kind vielleicht erstmals unabhängig fühlt und die Welt der Erwachsenen auf Distanz hält. Es ist ein unzugänglicher Ort, der zwischen Himmel und Bäumen schwebt. Er ist Schauplatz und Projektion äußerst spannender Abenteuer.