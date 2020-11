Berlin Tegel wird zur Smart City

Protzsymbol der Zukunft

The Urban Tech Republic nennt sich der neue Industriepark, der in seiner Ausrichtung weltweit einzigartig ist. Große und kleine Unternehmen werden hier gemeinsam mit Studierenden daran forschen, wie die Welt zu retten ist. Denn die wachsenden Metropolen des 21. Jahrhunderts brauchen innovative Modelle und Ansätze, wenn sie auch in Zukunft bestehen wollen, sagt der wissenschaftliche Think Tank des Projektes, das vom Land Berlin in Auftrag gegeben wurde.

„In den nächsten 40 Jahren werden wir mehr Stadt bauen als in den letzten 4.000 Jahren. 70 Prozent der Weltbevölkerung werden dann auf 3 Prozent der Erdoberfläche leben. Das zu organisieren, ist eine echte Herausforderung“, heißt es in der Broschüre der Tegel Projekt GmbH. Dafür brauche es neue Lösungen für Mobilität, für Energie und für Ressourcen sowie intelligente Systeme, die diese Lösungen möglich machen. Urban Technologies lautet der Oberbegriff für all diese Forschungsgebiete, in die hier künftig investiert wird.