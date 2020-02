Auf arktischen Wassern

Nordische Tradition reloaded

„Wir sind sehr stolz darauf die Tradition fortzusetzen und Besucher wie Einwohner daran zu erinnern, welchen Stellenwert das Wasser und das Holz für unsere Region und das ganze Land hatten“, erklären die Designer ihre „moderne Referenz an diese nordische Tradition“. Die erste Idee zu einer auf dem Fluss treibenden Sauna kam einem Bewohner der Gemeinde Harads während der Eröffnung des spektakulären Treehotels im Jahr 2010. Er dachte an einen Glaskubus auf einem Floß, in Anlehnung an die avantgardistischen Baumhäuser des soeben eröffneten Hotels.