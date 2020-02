Der Herr der Baumkronen

Peter Pichler ist grundsätzlich ein Mann, der groß denkt. Kleingeist passt dem Südtiroler nicht ins Konzept, ist sozusagen bloß Kleinkram. Deshalb ist der 37-Jährige seit seiner Ausbildung an der Angewandten in Wien und der darauffolgenden Gründung seines Architekturstudios Peter Pichler Architecture in Mailand mit seinen Projekten auch weltweit unterwegs.

Peter Pichler und die weite Welt

In Abu Dhabi etwa tragen in naher Zukunft gleich zwei Bauwerke seine Handschrift. Eines davon ist besonders überdimensional: Eine private Villa, die eigentlich aus einem Ensemble von drei Villen besteht. „Von der Größenordnung her ist dieses Projekt doppelt so groß, wie das letzte Hotel, das wir geplant haben“, schmunzelt der Star-Architekt. Das hat mit der dortigen Kultur zu tun, wie Pichler betont: „Die Familien sind riesengroß, haben zumindest fünf oder sechs Kinder und an den Wochenenden kommt die ganze Verwandtschaft auch noch auf Besuch.“ Ja, in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt man in anderen Dimensionen.