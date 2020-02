Juilliard Neubau schürt Oscar-Träume

Das New Yorker Architekturbüro, das 2019 mit dem Architecture Prize der britischen Royal Academy of Arts (RA) ausgezeichnet wurde, erntet derzeit insgesamt viel Lob und Ehre. So wurden sowohl sein ebenfalls bald fertiges Olympisches und Paralympisches Museum der USA in Colorado Springs, als auch die Tianjin Juilliard School von renommierten Architekturmagazinen in deren Listen der 2020 am meisten erwarteten Gebäude aufgenommen. Was Chinas Fans westlicher Klassik-Klänge dabei besonders freuen dürfte: Die neue Talenteschmiede in Tianjin wird diesbezüglich in „Domus“ genannt – also in einer Fachpublikation aus Italien, der Heimat großer Komponisten von Verdi und Puccini bis Ennio Morricone, der übrigens zwei Oscars sein Eigen nennt.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder: Diller, Scofidio + Renfro

