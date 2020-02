Die etwas andere Luftwaffe

Das Immobilienunternehmen ECE hat vor wenigen Tagen die weltweit erste NOx-bindende Textilfassade am hauseigenen Campus in Hamburg in Betrieb genommen.

… über Chitin im 3D-Druck ...

Und die Abteilung Bioinspired & Integrative Science Lab („The Fermart Lab”) der Singapur University for Technology and Design (SUTD) hat einen 3D Druckprozess entwickelt, mit dem sich hochfeste architektonische Strukturen aus reiner Zellulose und Chitin realisieren lassen.