All-Architektur: Mit Mars und Ziel

Tatsächlich sind sämtliche Architektur-Büros, die sich mit All-Architektur befassen, zu dem überraschenden Schluss gekommen, dass man zuerst das Problem des Baustoffs lösen sollte. Idee: Man muss auf dem Mars selbst Beton herstellen! Klingt logisch, ist aber nicht so einfach. Stichwort: Wasser. Dieses ist auf dem Erdnachbarn genauso Mangelware wie Holz oder Stahl. Was also tun?

Marsbeton als All-Heilmittel?

In diesem Fall haben offenbar alle Architekten ein einschlägiges Forscherteam der Northwestern University in Illinois befragt. Eine Handvoll Wissenschaftler hat sich eingehend mit eben dieser Frage auseinandergesetzt und kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der beschrieben wird, wie sich aus Materialien, die auf dem Mars reichlich vorhanden sind, ein stabiler Baustoff herstellen lässt. Einer, der in seinen Eigenschaften unserem Beton nahe kommt, sich in seiner Zusammensetzung aber deutlich von seinem irdischen Pendant unterscheidet.

Schwefel statt Wasser

Wie das ganze sinngemäß funktioniert? Man nehme ausreichend Marsstaub, vermenge ihn mit auf 240 Grad Celsius erhitzten Schwefel (der wird bei dieser Temperatur nämlich flüssig) und lasst die ganze Sache in einer passenden Form abkühlen. Schon ist der Marsbetonziegel fertig.

Vom Mond zum Mars

Auf eben dieses – zugegeben noch nicht sonderlich erprobtes – Material beziehen sich jedenfalls höchst optimistisch nahezu alle Konzepte, die da gerade im Universum der All-Architektur herumgeistern. Aber fangen wir bei Bjarke Ingels an. Der Gründer des Super-Studios BIG hat sich schließlich mit seinem kürzlich präsentierten Projekt zur Besiedelung des Monds als All-Architekt der ersten Stunde hervorgetan.