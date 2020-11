Grünes Wunder im Roten Meer

Aber sehen wir uns die aktuell bekannten Konzepte der Reihenfolge nach an – und landen dabei logischer Weise zu allererst beim – Flughafen. Das Design des Terminals zielt darauf ab, jedem Reisenden die Erfahrung eines Privatflugzeug-Terminals zu vermitteln. Das will man dadurch erreichen, dass nicht in großen Hallen, sondern in kleineren Räumen gedacht wird. Diese sollen das Gefühl von Luxus und Individualität generieren.

Dünen als Vorbild

Die Form der Dachschalen ist von den Wüstendünen inspiriert, und Ausleger an der Land- und Luftseite spenden den Passagieren Schatten. Eine grüne Oase im Herzen des Flughafens soll verdeutlichen, dass hier alles mit nachhaltigen Dingen zugeht. Und der Flughafen zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden wird.

Flughafen als Tor in eine andere Welt

"Der Flughafen des ,Red Sea Project’ ist als Tor zu einem der einzigartigsten Resorts der Welt und als integraler Bestandteil des Besuchererlebnisses geplant", so Gerard Evenden, Studioleiter bei Foster + Partners. Inspiriert von den Farben und Texturen der Wüstenlandschaft versuche man mittels nachhaltigem Design, eine ruhige und luxuriöse Reise durch das Terminal zu schaffen. Logischer Nachsatz: "Unsere Vorschläge respektieren die extreme Umweltsensibilität der Region und verfolgen einen 'Light-Touch'-Ansatz, der die wunderbare biologische Vielfalt der Inseln am wenigsten beeinträchtigt", so Evenden.