Wie aus dem Ei gepellt!

Aber sehen wir uns das einmal genauer an: Im Grunde handelt es sich bei "Dolmen Shelter" um drei nebeneinander platzierte, unregelmäßige und vor allem überdimensionale Eier. Jedes bietet laut Plänen zwei Personen gemütlich Wohnraum. Sowohl Form als auch Anordnung der Eier beziehen sich zudem auf einen realen Ort in der Nähe des Wohnortes von Davit und Mary, wie sie selbst berichten:

„Wir waren eines Tages in der Nähe unseres Hauses spazieren, als wir an einer außergewöhnlichen Stein-Komposition vorbeikamen. Drei Steine, die imposant in den Himmel ragten. Wir fingen beide sofort an, darüber nachzudenken, wie wir dieses Bild für unsere Arbeit verwenden können.“ So kamen sie also auf die Idee, mit ihrem Architektur-Studio LEMEAL das heute als „Dolmen Shelter“ bekannte Projekt zu entwickeln.