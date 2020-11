Obel Award 2020 für Anna Heringer

Im Norden von Bangladesch, inmitten grüner Reisfelder, verbirgt sich ein neues architektonisches Juwel. Aus Lehm und Bambus gebaut. Und nur zwei Etagen hoch. Eine große Rampe windet sich zum ersten Stock der geschwungene Wände. Darunter bieten Erdhöhlen Kindern geborgenen Raum für Ruhe oder Spiel. Der Name des mit dem Obel Award 2020 ausgezeichneten Gebäudes lautet „Anandaloy“. Im lokalen Dialekt steht dies für „Ort der tiefen Freude“. Aufs Erste wirkt das jüngste Meisterwerk der deutschen Architektin Anna Heringer unscheinbar. Doch was sie hier, in Rudrapur im ländlichen Dinajpur, geschaffen hat, ist bedeutender als viele nachhaltige Prachtbauten dieser Zeit.

Architektur, die Leben besser macht

Für Anna Heringerist „Architektur ein Werkzeug, das Leben besser macht“. Ob im europäischen, asiatischen oder afrikanischen Kontext: Die Architektin setzt auf lokale Materialien, Energiequellen und Handwerk. Und sie verbindet all dies mit globalem Know-how. Lehm gibt es vor Ort reichlich und kostenlos. Errichtet wurde „Anandaloy“ von Bauern aus der Umgebung. Bambusholz wurde bei nahen Gehöften eingekauft. So wurde der Großteil des Budgets in der Region investiert und deren Entwicklung gefördert.