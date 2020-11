Die diplomatische Vertretung des eigenen Landes sucht man auf Reisen meist nur, wenn mit Problemen konfrontiert. Das Gebäude, in dem sie residiert, ist diesfalls kaum je von Bedeutung. Hauptsache, man kann’s finden. Allerdings: Wer innovative Architektur schätzt, hätte an einigen dieser Häuser seine Freude. Schließlich legen Staaten – wie etwa Frankreich, Italien oder Dänemark – zusehends Wert auf nachhaltig und modern gestaltete Amtssitze. Besonders spannend: Österreichs grüne Botschaft in Bangkok. Denn der von Holodeck Architects designte Neubau räumt begehrte Auszeichnungen ab wie kaum ein anderer.

Nachhaltige Außenstellen

Natürlich: In Sachen grüne Botschaft konnte Österreich schon mehrfach mit bemerkenswerten Bauten punkten. Die Austrian Embassy in Jakarta war 2011 nicht nur Indonesiens erstes Passivhaus. Vom Wiener Büro POS konzipiert, gilt sie gar als erstes nachhaltiges Botschaftsgebäude der Welt. Und die 2015 renovierte Repräsentanz in Mexico City war die erste grüne Botschaft dieser Stadt. Was Holodeck Architects in Bangkok geschaffen haben, setzt die Reihe mehr als würdig fort.