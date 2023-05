Lunch to go: 5 leckere Lunchbox-Ideen

5. Saftiges Rindsgulasch

Zum Schluss haben wir noch einen echten Klassiker der österreichischen Küche: saftiges Rindsgulasch. Das Besondere an diesem Gericht? Es wird mit der Zeit noch besser! Idealerweise kochen Sie also gleich eine größere Menge auf Vorrat ein. So haben Sie immer eine köstliche Mahlzeit zur Hand und können sich an besonders stressigen Tagen mit einem echten Schmankerl verwöhnen. Mit den passenden Rexgläsern und bei richtiger Lagerung und Kühlung hält das Gulasch sogar bis zu einem Jahr. Für eine optimale Rationierung empfehlen wir Gläser à 850 ml. Also: Auf die Plätze, fertig, einrexen! Ihre Familie, KollegInnen und FreundInnen werden mit Sicherheit staunen.