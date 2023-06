Von Peeling bis Lotion: Naturkosmetik selbst gemacht

Und so geht's: Wenn Sie das Salz nicht so grob m├Âchten, k├Ânnen Sie es im M├Ârser zerkleinern, anschlie├čend f├╝llen Sie es in ein steriles Glas. Am besten eignen sich daf├╝r Gl├Ąser ├á 355 ml. Falls gew├╝nscht, k├Ânnen Sie nun das Pflanzen├Âl hinzuf├╝gen, anschlie├čend das ├Ątherische ├ľl, Thymian etc. Vermengen Sie nun alles und verschlie├čen Sie das Glas luftdicht, da ansonsten das Badesalz Luftfeuchtigkeit annimmt und zu klumpen beginnt. Am besten lassen Sie das Badesalz nun eine Nacht ruhen, bis Sie es verwenden, damit das Salz die ├ľle richtig aufnehmen kann. Die angegebenen Mengen reichen f├╝r mehrere Vollb├Ąder.