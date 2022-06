Nachhaltig & persönlich: Selbstgemachte Geschenke im Glas

3. Ein süßer Blickfang: Deko-Mix im Glas

Sie haben FreundInnen und Bekannte, die Blumen und Deko-Artikel lieben? Dann ist dieses Geschenk genau das Richtige, denn es vereint beides: Lassen Sie ein paar Ihrer Lieblingsblumen einfach trocknen und arrangieren Sie diese anschließend schön im Glasbehälter. Besonders gut eignen sich hierfür beispielsweise Eukalyptus, Pampasgras, Lagurus oder Flachs.

4. Eine Prise Entspannung: Massageöl

Auch Massageöl lässt sich ganz einfach selbst herstellen und sorgt bei Ihren Liebsten garantiert für einen Überraschungsmoment. Dafür benötigen Sie nichts weiter als ein Basisöl und den gewünschten Duft, also ein ätherisches Öl. Für Ersteres können Sie beispielsweise zu Sesam-, Sonnenblumen-, Mandel-, Oliven- oder Jojobaöl greifen. Sie mischen es dann mit dem ätherischen Öl – und fertig ist das Massageöl. Jetzt füllen Sie es in ein schönes Glas, bringen womöglich noch eine Kordel, ein Band oder dergleichen an und fertig ist Ihr ganz persönliches Geschenk.