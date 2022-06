Einrexen: 5 Gründe, warum die Tradition wieder Trend ist

2. Lokal einkaufen: österreichische Familienunternehmen unterstützen

Immer mehr von uns merken, dass Großkonzerne und der Trend zum Online Shopping nicht immer positive Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben. Deshalb ist es wichtig, lokale Unternehmen zu unterstützen, die in Österreich Arbeitsplätze schaffen und unsere Wirtschaft am Laufen halten. Wer unbedingt online einkaufen will, sollte darauf achtgeben, woher die Waren kommen.

Benötigen Sie Produkte zum Einkochen, ist Müller Glas genau die richtige Anlaufstelle: Das niederösterreichische Familienunternehmen wuchs mit der Zeit zum Glasproduzenten heran, sichert viele Arbeitsplätze in Österreich und hat eine große Auswahl an Verpackungsprodukten. Vor allem die bekannten Rexgläser sowie die Eigenmarke myRex erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

3. Nachhaltige Verpackung & Zero Waste

Der Klimawandel ist in aller Munde und lässt uns umdenken: Wir müssen nachhaltiger kaufen und leben, um die Welt auch für alle kommenden Generationen so gut wie möglich zu erhalten. Einkochen kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten: Wer frisches Obst und Gemüse kauft, kann dieses verarbeiten und in Rexgläser füllen, die immer wieder verwendbar sind. Zudem können Sie Zutaten, die übrig bleiben, noch sinnvoll verwerten und so vor dem Müll retten.