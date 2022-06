Einkochen für AnfängerInnen: Es muss nicht immer Marmelade sein

Einkochen, einmachen, einrexen: All diese Begriffe meinen dasselbe und beschreiben eine Tätigkeit, die auch bei der jüngeren Generation in den letzten Jahren immer beliebter wird. Es geht darum, Obst und Gemüse durch Hitze in Gläsern haltbar zu machen.

Dabei denken viele, es sei zeitintensiv, kompliziert und erfordert bestimmte Skills, die nur traditionelle Großmütter und professionelle SterneköchInnen innehaben. Diesem Irrtum möchten wir entgegenwirken, denn: Genau das Gegenteil ist der Fall! Einrexen ist super einfach, schnell und bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich in der Küche kreativ auszutoben.

Welche Lebensmittel eignen sich zum Einkochen für AnfängerInnen?

Tatsächlich können Sie alle Obstarten sowie jedes Gemüse, aber auch Eintöpfe und Suppen, einmachen. Sogar Fleisch können Sie einkochen. Sind Sie AnfängerIn und wollen mit etwas Leichtem starten, eignen sich beispielsweise Gurken oder Karotten. Die Utensilien, die Sie hierfür benötigen, sind ein gängiger Kochtopf sowie gut verschließbare Einmachgläser. Eingekochte Senfgurken, pikante Gewürzgurken, süß-saure Karotten oder doch lieber originelle Honiggurken: Arbeiten Sie einfach Ihre Lieblingsgewürze ein und probieren Sie die unterschiedlichsten Varianten aus..