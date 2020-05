Erste Hilfe gegen Stress: Was wirklich hilft

Wärmen

In beängstigenden Momenten fließt das Blut in die größten Muskeln im Körper, was dazu führt, dass unsere Hände und Füße kalt werden. Sobald das Blut dorthin zurückfließt, signalisiert das auch dem Gehirn, dass die „Gefahr“ vorbei ist. Gegen Stress sollten Sie also probieren, Ihre Hände und Füße zu wärmen – das kann die „Flucht oder Angriff!“-Reaktion des Körpers zurückfahren.

Essen

Nahrungsmittel mit Antioxidantien helfen dabei, Nervosität zu lindern. Das sind zum Beispiel Bohnen, Äpfel, Zwetschgen, Beeren, Walnüsse oder Brokkoli.