Wissen Sie, ob Sie richtig atmen?

Keine Angst beim Hyperventilieren

Auch bei Panik oder Wut fallen wir in eine verstärkte Brustatmung. Die Muskulatur in Schultern und Brust verspannt sich (oder ist durch mangelnde Bewegung ohnehin bereits verspannt), die Rippenmuskulatur überdehnt. Das erzeugt Druck und wir meinen, keinen Platz zum Einatmen zu haben. Vielleicht spüren Sie sogar ein Stechen in den Rippen. Wir atmen noch mehr ein und schließlich ist zu viel Sauerstoff und zu wenig Kohlendioxid im Körper. Eines passiert jedoch nicht: Beim Hyperventilieren können Sie nicht in Ohnmacht fallen.