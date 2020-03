Was Fasten dem Körper bringt

40 Tage ohne Schokolade oder drei Tage ganz ohne feste Nahrung: Würden Sie das schaffen?

In Österreich haben etwa 6 Millionen Menschen schon eine Diät gemacht* – was nicht unbedingt mit einer Fastenkur gleichzusetzen ist. Traditionell verzichten viele Menschen in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag auf bestimmte Nahrungsmittel, zum Beispiel Süßigkeiten oder Fleisch. Auch der Verzicht auf Alkohol oder etwa Social Media ist in dieser Zeit populär.