Salat mal anders: Seewinkler Panzanella

Während die Paradeiser marinieren, widmen wir uns dem Brot, das zunächst in dicke Scheiben geschnitten wird.

Hacken Sie Rosmarin, Salbei und Thymian fein. Das wird nun gemeinsam mit einer gepressten Knoblauchzehe, einer Prise Salz und der Butter gut gemixt oder verrührt. Die Kräuterbutter, die Sie dadurch erhalten, lässt sich auch wunderbar für die nächste Grillerei aufbewahren!

Bestreichen Sie als nächstes die Brotscheiben beidseitig mit Kräuterbutter und toasten Sie sie in einer Pfanne. Anschließend werden sie in große Würfel geschnitten. Alternativ können Sie auch das Brot bestreichen und sofort in Würfel schneiden, danach auf einem Backbleck etwa 10 Minuten bei 200 Grad im Ofen oder auf dem Grill toasten.