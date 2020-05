Gurken & Garnelen: Der perfekte Sommer-Lunch

In zwei großen Gewächshäusern baut LGV-Gärtner Martin Flicker im 22. Bezirk ausschließlich Gurken an. Seit einigen Jahren kultiviert er Minigurken und Snackgurken als perfekten Snack für zwischendurch. In den warmen Monaten wird täglich geerntet - im Hochsommer sogar zwei Mal pro Tag bis zu zehn Tonnen.