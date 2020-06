Gemüse und Proteine: Zucchini-Laibchen mit Radieschen-Tzatziki

Als erstes wird das Tzatziki vorbereitet, damit es lange genug in Ruhe ziehen kann. Zunächst werden die Radieschen gewaschen und grob gerieben. Drücken Sie so die Flüssigkeit mit den Händen aus der Masse. Dann kommen die ausgepressten Radieschen in eine Schüssel für das Tzatziki. Hacken Sie die Dille, reiben Sie die Zitronen und pressen Sie den Knoblauch. Fügen Sie das alles den Radieschen hinzu. Ergänzen Sie Joghurt, Weißweinessig, Olivenöl sowie eine Prise Salz und Pfeffer. Rühren Sie um und schmecken Sie ihr „Radtziki“ gegebenfalls nochmal mit Salz und Pfeffer ab!