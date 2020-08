Paprika & Pasta: Der etwas andere Nudelsalat

In Wien Simmering bauen Mirjam und Martin Rossmann im Familienbetrieb schmackhafte, knackige grüne und rote Paprika an. Um eine optimale Pflege der Kultur gewährleisten zu können, betreiben die Rossmanns in eine Wasseraufbereitungsanlage. So können sie genauer auf die Bedürfnisse der Pflanze eingehen, da das Grundwasser alleine die Kultur nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Neben der technischen Ausstattung stehen vor allem Leidenschaft, Wissen und Feingefühl für Paprika im Vordergrund.