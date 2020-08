Zwei Wochen Caritas-Sommercamp im Fußballkäfig

In den zwei Wochen nehmen wieder 100 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren teil. „Viele Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche sind für armutsbetroffene Familien nicht leistbar. Die Corona-Krise erschwert die Situation im Sommer zusätzlich“, erklärt Klaus Schwertner, Caritas-Generalsekretär der Erzdiözese Wien.

Eine Woche in dem Camp inklusive Betreuung, Rahmenprogramm und Essen kostet den Familien pro Kind 50 Euro. „Die Käfig-League-Sommercamps finden heuer zum sechsten Mal statt und ermöglichten bisher 358 Kindern unbeschwerten Spaß mit Freunden und Freude an der gemeinsamen Bewegung“, so Schwertner weiter.