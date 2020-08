Wiener pfeift mit der Weltelite um die Wette

Pfeifen im MRT-Gerät

Und wer wissen möchte, was beim Pfeifen in Madjderey vorgeht, hat im Internet ebenfalls die Möglichkeit dazu. Wobei das wörtlich zu verstehen ist: Der Kunstpfeifer überzeugte die Forscher am Max-Planck-Institut im deutschen Göttingen davon, ihn im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments quasi zu durchleuchten. „Darum hab’ ich einen Vormittag pfeifend in einem MRT-Gerät verbracht“, erzählt er.

Mit dem Ergebnis, dass man nun genau weiß, was beim Pfeifen oder auch beim Singen im menschlichen Körper vorgeht. Die erhellenden Aufnahmen sind hier zu sehen: