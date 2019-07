Zugsunglück in Wien: S-Bahn dürfte Haltesignal ingnoriert haben

Laut KURIER-Informationen dürfte die S-Bahn der Auslöser des Zusammenstoßes gewesen sein. Die alte 4020er-Schnellbahngarnitur soll ein Haltesignal überfahren haben. Dann kam es zu der Kollision.

Erster Verdacht "Verschubfahrten"

Zuletzt gab es in Österreich immer wieder Probleme mit Verschubfahrten, weshalb ursprünglich die Vermutung nahelag, die Doppelstock-Garnitur könnte ein Signal übersehen haben. Die ÖBB hat in diesem Bereich in letzter Zeit die Sicherheitsvorkehrungen jedoch ausgebaut.