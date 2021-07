Zu viele Blaue: Neustifter Kirtag wird abgespeckt

FPÖ: „Tolle Werbung“

Bei der FPÖ will man sich die Schuld am (vorübergehenden) Aus für den Kirtag nicht umhängen lassen. „Schließlich waren immer alle Parteien vertreten. Es waren die ÖVP-Leute, die vor zwei Jahren türkis durchgestylt aufgetaucht sind und so gegen die Vereinbarung verstoßen haben, keine Polit-Werbung direkt am Festgelände zu machen“, ärgert sich ein blauer Funktionär.

Wiewohl die FPÖ die einzige Partei gewesen sei, die für das Event regelmäßig gespendet habe – und zwar 8.000 Euro pro Jahr. Eine willkommene Finanzspritze angesichts der beträchtlichen Kosten, die jährlich für Security, Müll und Umleitung des Öffi-Verkehrs – die Wiener Linien verrechnen den Betreibern die zusätzlichen Ausgaben – anfielen.

Bei den Blauen ortet man vor allem finanzielle Probleme als Grund für das Aus der Veranstaltung: „Manche stoßen sich am Kirtag, weil er mit hohen Ausgaben verbunden und damit kein großes Geschäft ist. Dabei ist er tolle Werbung für Neustift. Im Gegensatz zu anderen Weinbau-Orten geht es ihm noch sehr gut, weil die Veranstaltung sehr viele junge Leute angelockt hat, die später wiederkommen.“