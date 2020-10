Neustifter Hauerkrone und Hiatabaum zum UNESCO-Kulturerbe ernannt

Die Neustifter Hauerkrone sowie der Hiatabaum in Neustifte am Walde wurden von der UNESCO in das immaterielle Kulturerbe aufgenommen. Bereits im Vorjahr hat die UNESCO die Wiener Heurigenkultur auf die Liste gesetzt. Nun folgen zwei weitere Heurigentraditionen.

Insgesamt wurden neun österreichische Traditionen neu in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. Um in die Liste aufgenommen zu werden, muss man sich bewerben. Für die Aufnahme gibt es bestimmte Kriterien, im Vordergrund steht dabei stets die Gemeinschaft.

Highlights des Neustifter Kirtages

Die Bräuche der Weinhauer in Neustift am Walde gehen auf die Regentschaftszeit von Maria Theresia zurück. Der Neustifter Kirtag findet jährlich am Festtag des Dorfpatrons, dem Hl. Rochus, im August statt.

Im Mittelpunkt des viertägigen Festes stehen der Umzug mit der traditionellen Hauerkrone, auch als Neustifter Winzerkrone bekannt, und das Aufstellen des Hiatabaums nach der Festmesse.