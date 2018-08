Kirtag mit Promi-Auflauf: Gemischter Satz in Neustift

Doch um die politische Lufthoheit über die Wein- und Trachtenveranstaltung ist in den vergangenen Jahren ein Gerangel ausgebrochen, bei dem vor allem die FPÖ alle Geschütze auffährt. Medienwirksam spendeten Klubobmann Johann Gudenus und Co zuletzt 7000 Euro an den Weinbauverein, um den Erhalt des Kirtags zu sichern. Das sorgt wiederum in der SPÖ für Unmut. Denn eigentlich sei zwischen den Parteien vereinbart gewesen, die Politik aus dem Kirtag soweit wie möglich rauszuhalten.

Von solchen Animositäten ist bei der Eröffnung am Freitagnachmittag nicht allzu viel zu spüren. Fröhlich prosten einander der neue Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der neue Bürgermeister Michael Ludwig (natürlich beide in Tracht) für die Fotografen zu, die paar Schwarzen dürfen auch noch aufs Bild, nur grüne und pinke Spitzenpolitiker sucht man hier vergebens.

„Wir werden parteiübergreifend dieses Fest genießen. Wir sind alle Menschen“, sagt Ludwig bei der traditionellen Eröffnung beim Heurigen Zeiler. „Der Gemischte Satz ist ein besonderer Wein dieser Stadt und irgendwie sind wir Wiener auch ein gemischter Satz.“ Fast scheint es, als wolle er parteiinternen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Denn manche Genossen hatten in den vergangenen Jahren wenig Freude damit, dass sich Ludwig in Neustift beim Feiern mit den FPÖ-Spitzen fotografieren ließ.