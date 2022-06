Zu große Autos: Schrägparken wird verboten

Was das für die Parkplatzsituation bedeutet, lässt sich exemplarisch an Wien vorrechnen. Insgesamt gibt es laut Stadt 115.423 Schrägparkplätze – all jene von ihnen, die an einen Gehsteig oder einen Radweg grenzen, fallen der Neuregelung zum Opfer. Rund zwei Drittel – vor allem jene in Innenstadtbezirken – seien betroffen, schätzt man in der Stadt.

Was man mit den Flächen tun kann? Sie in Längsparkplätze umwandeln. Die Zahl der Pkw, die dann dort Platz finden kann, ist jedoch um ein Drittel geringer als die bestehende.

Für drei besonders stark betroffene Wiener Bezirke gibt es sogar exakte Zahlen, die Wiener Standortanwalt Alexander Biach erheben ließ: In Margareten gibt es derzeit 3.113 Schrägparkplätze, durch die Neuregelung wären es 1.132 weniger. Das ist ein Minus von 38 Prozent. In der Inneren Stadt gehen 917 Parkplätze (minus 38 Prozent) verloren, in der Josefstadt sind es 181 Parkplätze (minus 27 Prozent). Das ergeben genaue Analysen mittels Stadtkarten. Biach spricht von einer regelrechten „Bedrohung“ für den Verkehr in den Bezirken.