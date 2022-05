Das Parkpickerl im Check: Die geklebte Realität

Flächendeckend und einheitlich werde es sein, das Wien-weite Parkpickerl. Das kündigte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) an. Nun, es wäre nicht Wien, gäbe es nicht dennoch etliche Ausnahmen.

So wurden mit der Einführung am 1. März Zonen in den Bezirken 14, 17 sowie 21 bis 23 eingerichtet, in denen man nach wie vor gratis sein Auto abstellen kann.

Das ruft nun die Grünen auf den Plan, die ein Aus dieser Ausnahmen fordern. Denn zum Teil sind diese Zonen – obwohl recht entlegen – massiv von Wochen- oder Monatspendlern verparkt. „Die Stimmen der leidtragenden Anrainer werden immer lauter. Wir fordern: Was flächendeckend genannt wird, muss flächendeckend werden“, sagt Mobilitätssprecherin Heidi Sequenz. Der KURIER hat sich drei Hotspots genauer angeschaut.