Nachbessern beim Parkpickerl: Ausnahmezone Wolfersberg fällt

Seit 1. März gilt in Wien das flächendeckende Parkpickerl. Doch schon muss die erste Nachbesserung vorgenommen werden. Sie betrifft den Wolfersberg in Penzing, eine jener Ausnahmezonen am äußersten Stadtrand, wo auch über den 1. März hinaus keine Kurzparkzone galt. In der Annahme, dass hier aufgrund der schlechten Öffi-Anbindung keine Pendler ihr Auto stehenlassen werden.

Mit 4. Juli wird nun aber auch am Wolfersberg das Parkpickerl eingeführt. Das gab Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) am Montag via Facebook bekannt.