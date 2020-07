Wunsch nach Barbara-Prammer-Platz in Margareten

"Es wäre ein schönes Zeichen von Seiten des Bezirks, diese Frau zu ehren", sagen die beiden SPÖ-Bezirksräte Silvia Jankovic und Stephan Auer-Stüger. Im Laufe des nächsten Jahres soll auch eine Neugestaltung des Platzes stattfinden. Pläne und Konzepte dazu seien derzeit in Arbeit, hieß es von der SPÖ Margareten.

Die nächsten Schritte

Über den Antrag muss nun in der Bezirksvertretungssizung im September abgestimmt werden. Fällt die Abstimmung zugunsten der Benennung aus, behandelt die Kulturkomission des 5. Bezirks das Projekt. Als letzte zuständige Stelle muss der Kulturausschuss im Gemeinderat der Stadt Wien dem Antrag zustimmen.

In Margareten gibt es Laut Stefan Auer-Stüger zwischen 20 und 30 Straßen-, Park- oder Gebäudenamen, die an berühmte und wichtige Persönlichkeiten erinnern. Da wäre unter anderem der Bruno-Kreisky-Park am Margaretengürtel, der Schütte-Lihotzky-Park am Mitternsteig oder der Reumann-Hof, der sich ebenfalls am Margaretengürtel befindet. Erst vor Kurzem wurde ein Grünstreifen am Gürtel zu Ehren des Drahdiwaberl-Sängers zum Stefan-Weber-Park ernannt.

Barbara Prammer starb im Jahr 2014 an den Folgen ihrer Krebserkrankung.