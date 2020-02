Margareten bekommt einen Stefan-Weber-Park

Im Wiener Stadtplan ist er schon eingezeichnet, Schild hat er aber noch keines, der neue Stefan-Weber-Park in Wien-Margareten. Die bisher namenlose Grünfläche zwischen Gaudenzdorfer Gürtel und Margaretengürtel – am Übergang von der Margareten- in die Arndtstraße – wird bald Stefan-Weber-Park heißen.

Einen Antrag von SPÖ, Wien Anders und Grünen hat das Bezirksparlament des 5. Bezirks im Juni 2019 beschlossen. Nun hat auch die Kulturabteilung der Stadt Wien ihre Zustimmung erteilt. Der Musiker, einstige AHS-Lehrer und legendäre Gründer der Kult- und Skandal-Band Drahdiwaberl lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2018 in Margareten.

Weber war Stammgast im Lokal „The Little Stage“ in der Ramperstorffergasse und auch oft am Siebenbrunnenplatz anzutreffen. Die Tafel für die offizielle Ausschilderung als Stefan-Weber-Park hat der Bezirk übrigens schon bestellt, sie soll in den nächsten Wochen aufgestellt werden.