Wo(rin) Bundespräsident Van der Bellen schmökert

Alexander Van der Bellen liebt Comics. Besonders jene mit Donald Duck.

Aber der österreichische Bundespräsident liest auch Werke, die mehr Buchstaben und weniger Zeichnungen enthalten. Und diese kauft er am liebsten unweit des Wiener Stephansdoms, bei Leporello.

Das Eckgeschäft in der Singerstraße 7 ist das, was man sich unter einer richtigen Buchhandlung vorstellt: Hier findet man ein ausgesuchtes Sortiment aus den Bereichen Literatur, Lyrik, Kunst, Theater, Philosophie, Geschichte, Kulinarik sowie Kinder- und Jugendliteratur – plus fachkundige Beratung durch Inhaberin Rotraut Schöberl und ihre drei Kollegen.

„Frau Schöberl kennt die Interessen ihrer Kunden genau und gibt ihr unendliches Wissen über Bücher via Empfehlungen weiter“, erzählt Van der Bellen bei einem Besuch bei Leporello. „Ich kaufe fast alle meiner Bücher in ihrer Buchhandlung.“