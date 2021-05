Wo sich im Wiener Prater der Spaß aufhört

Das nächste Kapitel der an Kuriositäten nicht armen Geschichte des ältesten Prater-Fahrgeschäfts, das noch in Betrieb ist. Am bekanntesten ist allerdings eine Episode, die vermutlich dem Reich der Legenden zuzuordnen ist: Einst, lautet die Erzählung, habe eine junge Frau auf besonders grässliche Weise ihr Leben auf der 100 Meter langen Holzrutsche verloren: Eine Planke habe sich aus der Rutschbahn gelöst und die Bedauernswerte durchbohrt. Belege gibt es dafür keine. Vielleicht war es einfach ein Stich eines Holzspans, der im Laufe der Zeit in den Erzählungen der Wiener immer mehr aufgebauscht wurde.

Eine andere Prater-Institution musste vor wenigen Jahren tatsächlich zusperren, entsprechend groß war auch die Empörung der Prater-Nostalgiker: Nach fast 130 Jahren stellte das „1. Wiener Ponny-Caroussel“ 2016 seinen Betrieb ein.