Später Saisonstart im Prater: Kein Adrenalinkick ohne Kontrolle

Doch auch wer ohne Beweis für eine „geringe epidemiologische Gefahr“ in den Prater komme, werde nicht nach Hause geschickt, erklärt Sittler-Koidl. Auf dem Riesenradplatz sowie auf dem Wurstelplatz werde es Teststationen geben, die gegen Vorlage der eCard kostenlose Antigen-Schnelltests anbieten.

Ansonsten gelten im Prater dieselben Vorschriften wie sonst im öffentlichen Raum – etwa zwei Meter Mindestabstand zwischen Personen, die nicht demselben Haushalt angehören oder FFP2-Masken-Pflicht in geschlossenen Räumen, in Warteschlangen sowie in der Gastronomie (außer bei Tisch).